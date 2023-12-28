Губернатор Карадениз: участники крупного ДТП в Турции — граждане республики

Губернатор провинции Сакарья в Турции, где произошло крупное ДТП, Яшар Карадениз заявил, что все погибшие и пострадавшие в аварии являются гражданами республики.

Его слова приводит телеканал TRT Haber.

«В аварии погибли 11 наших граждан, 57 пострадали. Семь человек из числа пострадавших находятся в тяжёлом или средней степени тяжести состоянии, остальные получили лёгкие травмы», — добавил Карадениз.

По словам губернатора, все получившие ранения граждане были госпитализированы. Он добавил, что в Сакарье и соседних регионах задействовано десять больниц.

Ранее сообщалось, что более 50 человек пострадали, десять погибли в результате цепной аварии в Турции.