Более 50 человек пострадали, десять погибли в результате цепной аварии в Турции

В результате цепной аварии в Турции погибли десять человек, 54 человека получили различные травмы, сообщил телеканал TRT Haber.

Gettyimages.ru

По данным издания, ДТП произошло на автомагистрали «Северная Мраморная». Указывается, что среди погибших присутствуют дети. Ранее сообщалось, что в результате взрыва автоцистерны в Либерии погибли 40 человек.