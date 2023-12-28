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Более 50 человек пострадали, десять погибли в результате цепной аварии в Турции

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В результате цепной аварии в Турции погибли десять человек, 54 человека получили различные травмы, сообщил телеканал TRT Haber.
Более 50 человек пострадали, десять погибли в результате цепной аварии в Турции
  • Gettyimages.ru

По данным издания, ДТП произошло на автомагистрали «Северная Мраморная».

Указывается, что среди погибших присутствуют дети.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автоцистерны в Либерии погибли 40 человек.

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