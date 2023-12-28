Захарова рассказала, как власти Польши не пускали уезжавших с Украины людей в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной рассказала, как власти Польши не пускали уезжавших с Украины людей в Россию.

Она рассказала, что в 2022 году, когда Россия начала специальную военную операцию, большое число людей, населяющих восточную и центральную части Украины, «понимая, что происходит с киевским режимом», «посчитали для себя чрезвычайно важным прибыть, приехать, добраться до территории России».

По её словам, люди понимали, что «под нацистским режимом им жизни не будет».

Захарова добавила, что «киевский режим, ВСУ, СБУ и так далее буквально на них объявили охоту и не давали возможности пройти через линию соприкосновения».

«И люди обходили через западные регионы Украины. Соответственно, это польско-украинская, или украинско-польская граница. Что делала Польша. С одной стороны, Польша впускала людей, всех без разбора, с территории Украины. Даже не требуя документы», — отметила представитель МИД.

По её словам, всех на территорию Польши с Украины пускали без виз, паспортов и каких-либо свидетельств.

«А вот дальше начиналась самая страшная история. Потому что люди, которые собирались, не просто собрались в тот момент, а собирались изначально, пересекая эту границу, отправиться в Россию либо через Калининград, либо через Белоруссию, сталкивались с тем, что польские пограничники требовали от них документы», — отметила Захарова.

Она добавила, что людей физически из Польши не выпускали ни в Россию, ни в Белоруссию. По её словам, это «какая-то степень цинизма, беззакония, просто какого-то расчеловечивания».

«То есть впускать впускали всех. А дальше либо люди должны были оставаться на территории Польши, либо возвращаться на территорию Украины», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша спит и видит, как вернуть отошедшие по итогам Второй мировой войны к Украине территории.