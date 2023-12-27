Полиция Нью-Йорка задержала более 20 человек, перекрывших дорогу в аэропорт
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Как сообщает РИА Новости, в 19:30 мск в полицейское управление на транспорте поступило сообщение о протестах на автомагистрали Ван Вик в аэропорту имени Джона Кеннеди.
«За хулиганство и затруднение движения транспорта были арестованы 26 человек», — заявил собеседник агентства.
Ранее сотни жителей Лос-Анджелеса вышли на пропалестинскую акцию протеста.
9 декабря полиция Лондона заявила, что провела 13 задержаний во время демонстрации в поддержку Палестины.