Сотни жителей Лос-Анджелеса 24 декабря вышли на пропалестинскую акцию протеста

Сотни жителей Лос-Анджелеса вышли 24 декабря на пропалестинскую акцию протеста.

Об этом сообщает CNN.

В материале сказано, что демонстранты шли в направлении торгового центра Beverly Center и перекрыли движение.

Полиция назвала протест незаконным и попросила его участников разойтись.

Отмечается, что группе сделали распоряжение о прекращении митинга и она подчинилась.

9 декабря полиция Лондона заявила, что провела 13 задержаний во время демонстрации в поддержку Палестины.

16 декабря телеканал ITV сообщил, что сотни пропалестинских демонстрантов проводят акцию около дома посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовели.