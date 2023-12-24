Сотни жителей Лос-Анджелеса 24 декабря вышли на пропалестинскую акцию протеста
- AFP
Об этом сообщает CNN.
В материале сказано, что демонстранты шли в направлении торгового центра Beverly Center и перекрыли движение.
Полиция назвала протест незаконным и попросила его участников разойтись.
Отмечается, что группе сделали распоряжение о прекращении митинга и она подчинилась.
9 декабря полиция Лондона заявила, что провела 13 задержаний во время демонстрации в поддержку Палестины.
16 декабря телеканал ITV сообщил, что сотни пропалестинских демонстрантов проводят акцию около дома посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовели.