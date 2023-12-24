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Сотни жителей Лос-Анджелеса 24 декабря вышли на пропалестинскую акцию протеста

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Сотни жителей Лос-Анджелеса вышли 24 декабря на пропалестинскую акцию протеста.
Сотни жителей Лос-Анджелеса 24 декабря вышли на пропалестинскую акцию протеста
  • AFP

Об этом сообщает CNN.

В материале сказано, что демонстранты шли в направлении торгового центра Beverly Center и перекрыли движение.

Полиция назвала протест незаконным и попросила его участников разойтись.

Отмечается, что группе сделали распоряжение о прекращении митинга и она подчинилась.

9 декабря полиция Лондона заявила, что провела 13 задержаний во время демонстрации в поддержку Палестины.

16 декабря телеканал ITV сообщил, что сотни пропалестинских демонстрантов проводят акцию около дома посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовели.

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