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Нетаньяху в ответ на критику со стороны Эрдогана обвинил его в «геноциде курдов»

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сравнил израильского политика с Адольфом Гитлером, обвинил его в «геноциде курдов».
Нетаньяху в ответ на критику со стороны Эрдогана обвинил его в «геноциде курдов»
  • AP

Об этом пишет Times of Israel.

«Эрдоган, который устроил геноцид курдов, который является мировым рекордсменом по заключению в тюрьму журналистов, выступающих против его правления, — это последний человек, который может читать нам лекции о морали», — сказал Нетаньяху.

Турецкий президент ранее во время выступления в конгрессно-культурном центре сравнил премьера Израиля с Адольфом Гитлером.

В начале декабря он заявил, что Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде за действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

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