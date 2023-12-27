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В Буэнос-Айресе снова проходят массовые протесты против политики новых властей

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Несколько тысяч человек проводят протесты в центре Буэнос-Айреса, чтобы заявить о незаконности реформ президента Аргентины Хавьера Милея.
В Буэнос-Айресе снова проходят массовые протесты против политики новых властей
  • Gettyimages.ru

Протестующие собрались на площади и прилегающих улицах, при этом не мешая движению по основным магистралям города.

Акция проходит в спокойной обстановке: люди бьют в барабан и выкрикивают лозунги.

22 декабря газета La Nación также сообщала, что в аргентинских городах прошли акции протеста против реформ Милея.

27 декабря издание писало, что президент Аргентины вынесет на суд граждан свои радикальные реформы, если парламент проголосует против них.

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