В Словакии проверят соблюдение законов при передаче военного имущества Украине

Высшее контрольное управление Словакии проверит, были ли соблюдены правовые нормы во время передачи Украине военного имущества.

Также в 2024 году будут проверены на законность закупка и хранение с утилизацией вакцин против COVID-19, эффективность использования поставщиков в государственном и общественном управлении и работа водоснабжающих компаний, а также управление канцелярией президента.

«Это лишь приблизительная часть проверок, которые Высшее контрольное управление Словакии проведёт в течение 2024 года», — сказали в ведомстве.

В ноябре министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине. Такое решение было принято после прихода к власти нового премьер-министра Роберта Фицо.