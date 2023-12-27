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В Словакии проверят соблюдение законов при передаче военного имущества Украине

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Высшее контрольное управление Словакии проверит, были ли соблюдены правовые нормы во время передачи Украине военного имущества.
В Словакии проверят соблюдение законов при передаче военного имущества Украине
  • AP

Также в 2024 году будут проверены на законность закупка и хранение с утилизацией вакцин против COVID-19, эффективность использования поставщиков в государственном и общественном управлении и работа водоснабжающих компаний, а также управление канцелярией президента.

«Это лишь приблизительная часть проверок, которые Высшее контрольное управление Словакии проведёт в течение 2024 года», — сказали в ведомстве.

В ноябре министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине. Такое решение было принято после прихода к власти нового премьер-министра Роберта Фицо.

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