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Премьер Саксонии Кречмер считает, что курс ФРГ в отношении России нужно изменить

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Германии следует изменить политический курс в отношении России, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. По его мнению, для Германии сейчас характерна позиция, согласно которой Россию нужно пытаться ослабить во всех отношениях, чтобы она перестала представлять угрозу. Такая политика, считает Кречмер, уходит корнями в XIX век.
Премьер Саксонии Кречмер считает, что курс ФРГ в отношении России нужно изменить
  • РИА Новости

В интервью медиагруппе Funke саксонский премьер выразил уверенность, что эта идея «закладывает основу для дальнейших конфликтов» с Россией, которая остаётся соседом Германии. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Кречмер отмечал, что власти Германии прикладывают слишком мало дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине.

Он осудил главу МИД Анналену Бербок, которая считает, что «время сейчас настало не для переговоров, а для поставок оружия».

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