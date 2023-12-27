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Премьер Саксонии допустил, что Киеву придётся смириться с потерей территорий

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Властям Украины придётся смириться с потерей части территорий, если Киев договорится о прекращении огня с Россией. Такой сценарий развития событий допустил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
Премьер Саксонии допустил, что Киеву придётся смириться с потерей территорий
  • AP

В интервью газете WAZ саксонский премьер уточнил, что в истории с Украиной, как и в ситуациях с другими крупными конфликтами, поиск окончательного решения займёт некоторое время.

«В случае прекращения огня Украине, возможно, придётся сначала смириться с тем, что некоторые территории окажутся временно недоступны для Киева», — сказал он.

Ранее военный обозреватель Чэнь Си предположил, что Киев потеряет ещё больше территорий, если не остановит конфликт.

30 сентября 2022 года российский президент, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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