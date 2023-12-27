Президент Кубы Диас-Канель обвинил Израиль в терроризме из-за операции в Газе

Террористические действия Израиля в секторе Газа являются унижением для всего человечества. Такое мнение высказал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Высказываясь на эту тему в социальной сети X, кубинский лидер подчеркнул, что республика никогда не останется в числе равнодушных и будет продолжать высказываться в защиту Палестины.

«Геноцид, совершённый террористическим государством Израиль в секторе Газа, является унижением всего человечества. Как долго будет существовать безнаказанность, как долго будет существовать безнаказанность за убийства?» — написал Диас-Канель.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться ещё несколько месяцев.