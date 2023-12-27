Посол Нофаль: США провалили ближневосточный мирный процесс
По его словам, довериться Вашингтону «невозможно».
«Соединённые Штаты провалили мирный процесс, потому что они не были честным посредником и на долгие годы нарушили работу «квартета», — цитирует дипломата РИА Новости.
При этом Нофаль подчеркнул, что США стремились доминировать в процессе и быть единственным посредником.
Ближневосточный квартет — группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
Ранее Нофаль заявил, что Палестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию.
Также в МИД Ирана отметили, что США препятствуют установлению перемирия в Палестине, «связав руки» ООН.