Посол Нофаль: США провалили ближневосточный мирный процесс

США провалили мирный процесс по Ближнему Востоку, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

По его словам, довериться Вашингтону «невозможно».

«Соединённые Штаты провалили мирный процесс, потому что они не были честным посредником и на долгие годы нарушили работу «квартета», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом Нофаль подчеркнул, что США стремились доминировать в процессе и быть единственным посредником.

Ближневосточный квартет — группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

Ранее Нофаль заявил, что Палестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию.

Также в МИД Ирана отметили, что США препятствуют установлению перемирия в Палестине, «связав руки» ООН.