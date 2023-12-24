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МИД Ирана: США препятствуют установлению перемирия в Палестине, «связав руки» ООН

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США, «связав руки» международному сообществу, в том числе и ООН, препятствуют установлению перемирия в секторе Газа. Израиль продолжит военную операцию в анклаве. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.
МИД Ирана: США препятствуют установлению перемирия в Палестине, «связав руки» ООН
  • AP

Комментируя РИА Новости вопрос установления режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, Канаани заявил, что Тегеран приложил все усилия, чтобы это свершилось в самые кратчайшие сроки.

«Но, к сожалению, эти организации не сумели выполнить эту задачу. В ООН США обладают правом вето, и этим правом Вашингтон освободил руки Израилю в продолжении военных действий в Газе», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден выступил с заявлением, согласно которому он не настаивал на перемирии в Газе в разговоре с Нетаньяху.

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