МИД Ирана: США препятствуют установлению перемирия в Палестине, «связав руки» ООН
- AP
Комментируя РИА Новости вопрос установления режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, Канаани заявил, что Тегеран приложил все усилия, чтобы это свершилось в самые кратчайшие сроки.
«Но, к сожалению, эти организации не сумели выполнить эту задачу. В ООН США обладают правом вето, и этим правом Вашингтон освободил руки Израилю в продолжении военных действий в Газе», — заявил он.
Ранее президент США Джо Байден выступил с заявлением, согласно которому он не настаивал на перемирии в Газе в разговоре с Нетаньяху.