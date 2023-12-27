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Myśl Polska: отправка Украине вооружения подходит под определение госизмены

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Отправка Польшей вооружения для ВСУ соответствует всем критериям государственной измены.

С таким заявлением выступил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

По его словам, лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения её конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости страны.

«Таким образом, это соответствует критериям государственной измены», — сказал журналист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша спит и видит, как вернуть отошедшие по итогам Второй мировой войны к Украине территории.

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