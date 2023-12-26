Американский Gerald Ford зашёл на базу Суда-Бэй на Крите

Американский атомный авианосец USS Gerald Ford зашёл на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит в Восточном Средиземноморье.

«Моряки военного корабля США Gerald Ford рады вернуться на великолепный остров Крит», — сказал капитан ВМС США Рик Берджесс.

Как сообщил Шестой флот США, в греческий порт Пирей также зашёл ракетный крейсер USS Normandy.

Газета The Times ранее писала, что США создали в Красном море крупнейшую за последние десятилетия военно-морскую группировку. Сейчас там находятся эсминцы USS Carney, USS Laboon и USS Thomas Hudner. Кроме того, командование направило в регион атомную подводную лодку класса Ohio.

При этом в Аденском заливе присутствуют авианосец USS Dwight D. Eisenhower и три корабля сопровождения, а также атомная подлодка класса Los Angeles.

В Восточном Средиземноморье находятся авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения. Там же пребывает штабной корабль USS Mount Whitney, на котором находится командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши.