Песков: Азербайджан и Армения готовы к финализации мирного договора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала сообщил, что Азербайджан и Армения готовы финализировать мирный договор.

Об этом пишет ТАСС.

В ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге Пескова спросили, не страшно ли собирать вместе «противоборствующие стороны».

«Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор», — сказал он.

Песков подчеркнул, что никакого риска здесь нет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки в ходе встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.