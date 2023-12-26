Песков: Азербайджан и Армения готовы к финализации мирного договора
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
В ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге Пескова спросили, не страшно ли собирать вместе «противоборствующие стороны».
«Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор», — сказал он.
Песков подчеркнул, что никакого риска здесь нет.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки в ходе встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.