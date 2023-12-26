RT в Telegram
Подпишись

Песков: Азербайджан и Армения готовы к финализации мирного договора

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала сообщил, что Азербайджан и Армения готовы финализировать мирный договор.
Песков: Азербайджан и Армения готовы к финализации мирного договора
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

В ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге Пескова спросили, не страшно ли собирать вместе «противоборствующие стороны».

«Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор», — сказал он.

Песков подчеркнул, что никакого риска здесь нет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки в ходе встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить