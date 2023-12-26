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Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной

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Таможенно-налоговая служба Люблина заявила, что польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска «Дорохуск», в результате чего время ожидания выросло до месяца.
Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной
  • AFP
  • © Wojtek Radwanski

«Исходя из текущих темпов пропуска грузового транспорта, расчётное время ожидания составляет более месяца», — цитирует заявление ведомства РИА Новости. 

Ведомство пояснило, что если ранее участвующие в акциях протеста пропускали в сторону Украины один автомобиль в час, а потом три машины в час, то теперь они пропускают один грузовик в три часа.

Ранее сообщалось, что в очереди на заблокированных Польшей КПП стоит около 3400 фур с Украины.

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