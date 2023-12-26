Таможенно-налоговая служба Люблина заявила, что польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска «Дорохуск», в результате чего время ожидания выросло до месяца.

«Исходя из текущих темпов пропуска грузового транспорта, расчётное время ожидания составляет более месяца», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ведомство пояснило, что если ранее участвующие в акциях протеста пропускали в сторону Украины один автомобиль в час, а потом три машины в час, то теперь они пропускают один грузовик в три часа.

Ранее сообщалось, что в очереди на заблокированных Польшей КПП стоит около 3400 фур с Украины.