Буква Z на шлеме австрийского полицейского, который следил за порядком на рождественских мероприятиях в Вене, не имеет никаких отсылок к России, сообщили в правоохранительных органах города.

«Со вчерашнего дня коллега... вызывает ажиотаж. Причина — его шлем, который он пометил снаружи буквой Z», — говорится в заявлении полиции.

Там пояснили, что Z — это первая буква фамилии сотрудника правоохранительных органов, который таким образом пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки. В полиции подчеркнули, что он не задумывал никаких отсылок к России.

Ранее стало известно, что в Эстонии власти решили уволить десять сотрудников Нарвского отделения полиции, так как их уровень эстонского языка не соответствует уровню С1.