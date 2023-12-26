Полиция Австрии пояснила, почему на шлеме сотрудника была буква Z
- Gettyimages.ru
- © Spitzt-Foto
«Со вчерашнего дня коллега... вызывает ажиотаж. Причина — его шлем, который он пометил снаружи буквой Z», — говорится в заявлении полиции.
Там пояснили, что Z — это первая буква фамилии сотрудника правоохранительных органов, который таким образом пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки. В полиции подчеркнули, что он не задумывал никаких отсылок к России.
Ранее стало известно, что в Эстонии власти решили уволить десять сотрудников Нарвского отделения полиции, так как их уровень эстонского языка не соответствует уровню С1.