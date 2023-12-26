Южная Корея ограничит поставки в Россию ещё 682 видов товаров

Власти Южной Кореи введут ограничения на поставки ещё 682 видов товаров в Россию и Белоруссию.

Об этом, как пишет ТАСС, говорится на сайте южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Уточняется, что ограничения вступят в силу в начале 2024 года после административных процедур, в результате чего список товаров, в отношении которых будет действовать экспортный контроль, увеличится до 1159 позиций.

Новые правила будут действовать в отношении тяжёлого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки, компонентов для авиационной техники, а также легковых автомобилей с рабочим объёмом двигателя более 2 тыс. куб. см.

Ранее глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что новые антироссийские санкции ЕС подвергают риску часть торговли между Италией и Россией.