Россия откроет посольство в Буркина-Фасо 28 декабря
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство России в Кот Д’Ивуаре.
По данным агентства, до назначения нового посла России в Буркина-Фасо выполнять его обязанности будет посол России в Кот-д’Ивуаре Алексей Салтыков.
Ранее статс-секретарь — замглавы российского МИД Евгений Иванов сообщил, что Россия в ближайшее время откроет два посольства и пять генконсульств.
Также сообщалось, что в Буркина-Фасо футбольный матч начался с исполнения гимна России.