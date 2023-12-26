Россия откроет посольство в Буркина-Фасо 28 декабря

Российское посольство в столице Буркина-Фасо Уагадугу начнёт свою работу 28 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство России в Кот Д’Ивуаре.

По данным агентства, до назначения нового посла России в Буркина-Фасо выполнять его обязанности будет посол России в Кот-д’Ивуаре Алексей Салтыков.

Ранее статс-секретарь — замглавы российского МИД Евгений Иванов сообщил, что Россия в ближайшее время откроет два посольства и пять генконсульств.

Также сообщалось, что в Буркина-Фасо футбольный матч начался с исполнения гимна России.