CBS News: Уилан потребовал от Байдена больше действий ради его освобождения

Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил в интервью вашингтонскому отделению телеканала CBS News, что президент США Джо Байден не делает всё возможное ради его освобождения.

По словам Уилана, нынешний американский лидер является человеком, который может его вернуть, однако «дважды решил оставить» его.

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я пока здесь», — сказал осуждённый.

При этом Уилан добавил, что Байден может сделать «что-то ещё», что обеспечит ему освобождение.

Ранее Уилан заявил, что США его бросили.

При этом в Госдепе заявили, что продолжат диалог с Россией по обмену Уилана и арестованного американца Эвана Гершковича.