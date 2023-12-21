Осуждённый в России за шпионаж американец Уилан заявил, что США его бросили

Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя брошенным властями США.

Уилан заявил, что у Вашингтона есть «самые разные предложения» по обмену, и американские власти «перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает».

«Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит», — заявил он в интервью BBC.

Как заявил ранее в ходе прямой линии российский лидер Владимир Путин, Россия не отказывается возвращать на родину американцев Эвана Гершковича и Уилана и желает договориться об этом с США, но эти договорённости должны устраивать и Москву, и Вашингтон.