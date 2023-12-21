RT в Telegram
Подпишись

Осуждённый в России за шпионаж американец Уилан заявил, что США его бросили

Короткая ссылка
Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя брошенным властями США.
Осуждённый в России за шпионаж американец Уилан заявил, что США его бросили
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Уилан заявил, что у Вашингтона есть «самые разные предложения» по обмену, и американские власти «перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает».

«Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит», — заявил он в интервью BBC.

Как заявил ранее в ходе прямой линии российский лидер Владимир Путин, Россия не отказывается возвращать на родину американцев Эвана Гершковича и Уилана и желает договориться об этом с США, но эти договорённости должны устраивать и Москву, и Вашингтон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить