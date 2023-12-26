США решили организовать преступную банду, чтобы украсть российские 300 млрд зарубежных активов.

С таким заявлением выступили обозреватели Sohu.

«Подобный способ добычи денег, можно сказать, практически самый дорогостоящий и провальный», — говорится в публикации.

По данным портала, американский лидер Джо Байден, разжигая конфликт России и Украины, опирался на европейский капитал.

Теперь, по словам обозревателей, существуют опасения, что эти средства покинут США, что станет одним из самых роковых стратегических промахов Вашингтона.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что заморозка активов частных инвесторов России — болезненная тема среди санкций, введённых после начала СВО.