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Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов

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Заморозка активов частных инвесторов России — болезненная тема среди санкций, введённых после начала СВО, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует РБК.

Набиуллина отметила, что проблемой стали международные платежи и ЦБ пытается её решить.

Кроме того, крайне болезненной темой стали блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, не попавших под санкции, но оказавшихся с замороженными активами, добавила председатель ЦБ.

Набиуллина также сообщила, что льготная ипотека не станет чем-то необычным на фоне ужесточения условий выдачи.

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