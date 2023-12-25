Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов

Заморозка активов частных инвесторов России — болезненная тема среди санкций, введённых после начала СВО, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Об этом информирует РБК.

Набиуллина отметила, что проблемой стали международные платежи и ЦБ пытается её решить.

Кроме того, крайне болезненной темой стали блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, не попавших под санкции, но оказавшихся с замороженными активами, добавила председатель ЦБ.

Набиуллина также сообщила, что льготная ипотека не станет чем-то необычным на фоне ужесточения условий выдачи.