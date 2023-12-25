Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов
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Об этом информирует РБК.
Набиуллина отметила, что проблемой стали международные платежи и ЦБ пытается её решить.
Кроме того, крайне болезненной темой стали блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, не попавших под санкции, но оказавшихся с замороженными активами, добавила председатель ЦБ.
Набиуллина также сообщила, что льготная ипотека не станет чем-то необычным на фоне ужесточения условий выдачи.