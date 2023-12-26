Орешкин заявил, что КНР может столкнуться с переизбытком городской инфраструктуры

Китай может столкнуться с переизбытком городской инфраструктуры, что изменит спрос на энергоресурсы, заявил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента России Максим Орешкин.

По его словам, к этому может привести сокращение численности населения в стране.

«Китай уже прошёл пик численности населения. Началась депопуляция», — сказал Орешкин.

Он отметил, что к 2060—2070 годам население в КНР может сократиться с 1,4 млрд до 800 млн человек.

«Через 50 лет, если общее население сократится до 800 млн, Китай столкнётся с переизбытком городской инфраструктуры», — добавил советник.

Также Орешкин заявил, что США каннибализируют Европу, убивая её промышленность.

Кроме того, по его словам, через десять лет Mercedes и BMW могут уйти в историю.