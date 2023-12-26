Памятник Расулу Гамзатову открыли в университете Тегерана

Памятник поэту Расулу Гамзатову установили в университете имени Шахида Бехешти в Тегеране.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, это первый случай открытия памятника российскому поэту в вузе Ирана.

По словам ректора университета Сейеда Махмуда-Резы Агамири, установка бюста в университете является установлением интереса к культуре, поэзии, культурным связям между двумя странами.

Ранее в Черногории торжественно открыли памятник Александру Невскому.

В сентябре в Венгрии после реставрации открыли советский воинский мемориал.