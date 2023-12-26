Памятник Расулу Гамзатову открыли в университете Тегерана
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, это первый случай открытия памятника российскому поэту в вузе Ирана.
По словам ректора университета Сейеда Махмуда-Резы Агамири, установка бюста в университете является установлением интереса к культуре, поэзии, культурным связям между двумя странами.
Ранее в Черногории торжественно открыли памятник Александру Невскому.
В сентябре в Венгрии после реставрации открыли советский воинский мемориал.