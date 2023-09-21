Советский мемориал, где увековечены имена 850 воинов, открылся после ремонта в венгерском Шарбогарде.

Об этом сообщило посольство России в Будапеште.

«В населённом пункте Шарбогард состоялось торжественное открытие после капитального ремонта российского (советского) воинского захоронения периода Великой Отечественной войны после реконструкции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе поисково-исследовательских работ удалось установить и увековечить на мемориальных плитах имена 850 советских воинов.

Ранее сообщалось, что в городе Лубны Полтавской области Украины демонтирован памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.