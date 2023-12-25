Посол России: Сербия не отказывается от своей цели вступить в Европейский союз

Сербия не отказывается от своей цели вступить в Европейский союз, это стратегическое направление её внешней политики, напомнил в интервью RT посол России Александр Боцан-Харченко.

«Сербы идут на поэтапное реформирование эволюционным путём, которое, как мы прекрасно понимаем, ничего общего не имеет с данными протестами, оспариванием выборов и попыткой перечеркнуть итоги выборов посредством насильственных действий. Может, Евросоюз этого и хочет, а подаёт свою позицию завуалированно, но на самом деле мы понимаем, что здесь ничего общего с реформированием нет», — сказал дипломат.

Избирательный закон у Сербии продвинутый, а наблюдатели высоко оценили голосование, подчеркнул посол.

«И миссия ОБСЕ, да, она высказала ряд замечаний, но повторяю: если их суммировать, они абсолютно не ставят под сомнение состоявшиеся выборы», — сказал Боцан-Харченко.

Посол России также заявил, что нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии или говорить об их нелегитимности.