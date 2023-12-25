Толпа протестующих в Белграде выдвинулась маршем к зданию избирательной комиссии
Толпа протестующих в Белграде ещё не разошлась, но обстановка в городе пока спокойная. Корреспондент RT сообщает, что демонстранты выдвинулись маршем к зданию избирательной комиссии.
- AFP
- © Andrej ISAKOVIC
Как рассказал RT посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, у президента Александра Вучича нет растерянности относительно своих будущих действий.
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