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Толпа протестующих в Белграде выдвинулась маршем к зданию избирательной комиссии

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Толпа протестующих в Белграде ещё не разошлась, но обстановка в городе пока спокойная. Корреспондент RT сообщает, что демонстранты выдвинулись маршем к зданию избирательной комиссии.
Толпа протестующих в Белграде выдвинулась маршем к зданию избирательной комиссии
  • AFP
  • © Andrej ISAKOVIC

Как рассказал RT посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, у президента Александра Вучича нет растерянности относительно своих будущих действий.

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