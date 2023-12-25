МИД России: решения СБ ООН по Газе «остаются на бумаге» и не содержат главного

Шаги, предписанные принятой Совбезом ООН 22 декабря резолюцией по гуманитарному доступу в сектор Газа, а также резолюцией от 15 ноября о необходимости защиты детей в условиях вооружённого конфликта остаются на бумаге. Об этом заявили в МИД России.

В опубликованном внешнеполитическим ведомством сообщении указывается, что на фоне продолжающегося 80 дней кровопролития в зоне палестино-израильского конфликта тревогу и сожаление вызывает то, что эти решения так и «остаются на бумаге».

«Они не содержат главного — требования о немедленном и повсеместном гуманитарном прекращении огня, к чему неоднократно призывал Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, в том числе в своём специальном обращении к СБ по статье 99 Устава ООН», — отметили в ведомстве.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль воспринял резолюцию по Газе как разрешение на атаки.