Лукашенко назвал Борреля дурным из-за слов о стремлении России к конфликту

Россия и Белоруссия не стремятся к конфликту с Западом, а слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об этом — это «дурь», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал, так, по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Боррель ранее назвал Россию великой державой, которая «угрожает демократии» Европы.

По его мнению, российская сторона не останется удовлетворённой «ограниченной территориальной победой» на Украине, поэтому ЕС необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение долгого времени.