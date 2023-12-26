«Чипированный» Байден спел песню «Я русский» в новогоднем ролике RT

RT выпустил шуточный новогодний ролик о якобы подготовке команды телеканала к вмешательству в президентские выборы в США.

В ролике показывается, как в рамках вымышленного секретного проекта «Дед на поводке» президента Соединённых Штатов Джо Байдена якобы тайно чипирует во время вакцинации главред RT Маргарита Симоньян, у которой, согласно сюжету, есть звание полковника.

«Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, всё прекрасно функционирует — ещё на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты», — говорит Симоньян на видео.

Благодаря чипированию сотрудники RT получают возможность управления вымышленным Байденом, из-за чего он падает на трапе самолёта.

В рамках следующего этапа секретного проекта в преддверии новогодних праздников Байдену устанавливают «русификатор», и впоследствии он начинает петь песню российского певца SHAMAN «Я русский», сидя за столом в Белом доме. Во время исполнения песни он также ритмично танцует.

«К американским выборам допилим. В следующем году будет интересно. Годовой доклад окончен. С Новым годом! Служу России!» — отмечает Маргарита Симоньян после выступления Байдена.

В июне 2023 года RT в пародийном ролике показал, как Джо Байден, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон в муках размышляют о том, какие ещё санкции ввести в отношении России.