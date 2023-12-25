Глава МИД Сербии Дачич поблагодарил Россию за поддержку суверенитета страны
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В нём указывается, что российский посол передал Дачичу послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю предстоящих новогодних и рождественских праздников. Помимо этого, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
«Министр Дачич также выразил благодарность за решительную и последовательную поддержку Россией территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Сербии в состоянии обеспечить безопасность в республике.