Глава МИД Сербии Дачич поблагодарил Россию за поддержку суверенитета страны

Глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич поблагодарил посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко за поддержку, которую Москва оказала территориальной целостности, а также суверенитету республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сербским внешнеполитическим ведомством.

В нём указывается, что российский посол передал Дачичу послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю предстоящих новогодних и рождественских праздников. Помимо этого, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Министр Дачич также выразил благодарность за решительную и последовательную поддержку Россией территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Сербии в состоянии обеспечить безопасность в республике.