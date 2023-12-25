RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Сербии Дачич поблагодарил Россию за поддержку суверенитета страны

Короткая ссылка
Глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич поблагодарил посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко за поддержку, которую Москва оказала территориальной целостности, а также суверенитету республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сербским внешнеполитическим ведомством.
Глава МИД Сербии Дачич поблагодарил Россию за поддержку суверенитета страны
  • AP
  • © Roman Pilipey

В нём указывается, что российский посол передал Дачичу послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю предстоящих новогодних и рождественских праздников. Помимо этого, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Министр Дачич также выразил благодарность за решительную и последовательную поддержку Россией территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Сербии в состоянии обеспечить безопасность в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить