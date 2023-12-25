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В Бразилии семилетний ребёнок провалился в люк и преодолел 300 метров по трубе

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В Бразилии семилетний мальчик провалился в люк канализации и преодолел 300 м по трубе.
В Бразилии семилетний ребёнок провалился в люк и преодолел 300 метров по трубе
  • Gettyimages.ru
  • © Andranik Hakobyan

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что ребёнка пронесло потоком воды около 300 м по трубе.

Он получил глубокий порез над левой бровью, врачи наложили ему 25 швов.

Ранее в Китае обезьяна похитила трёхлетнюю девочку и унесла на дерево.

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