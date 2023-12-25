В Бразилии семилетний ребёнок провалился в люк и преодолел 300 метров по трубе

В Бразилии семилетний мальчик провалился в люк канализации и преодолел 300 м по трубе.

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Об этом сообщает Daily Mail. Отмечается, что ребёнка пронесло потоком воды около 300 м по трубе. Он получил глубокий порез над левой бровью, врачи наложили ему 25 швов. Ранее в Китае обезьяна похитила трёхлетнюю девочку и унесла на дерево.