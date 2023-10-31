Asia One: в Китае обезьяна похитила трёхлетнего ребёнка и унесла на дерево
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Об этом пишет Asia One.
Уточняется, что девочка находилась с родителями на ферме.
«Я обернулся и обнаружил, что ребёнок пропал. Мы все очень испугались», — рассказал отец.
Он уточнил, что в этом районе обитают дикие обезьяны, которые иногда спускаются с горы в поисках еды.
Спустя несколько часов поисковая группа обнаружила ребёнка в лесу на дереве рядом с обрывом.
Ранее в Таиланде дикая слониха убила старосту деревни южной провинции Сураттхани, когда фермеры под его руководством пытались отогнать стадо слонов от своей плантации.