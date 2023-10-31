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Asia One: в Китае обезьяна похитила трёхлетнего ребёнка и унесла на дерево

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В Китае обезьяна похитила трёхлетнюю девочку и унесла на дерево.
Asia One: в Китае обезьяна похитила трёхлетнего ребёнка и унесла на дерево
  • Gettyimages.ru
  • © ewezer1121

Об этом пишет Asia One.

Уточняется, что девочка находилась с родителями на ферме.

«Я обернулся и обнаружил, что ребёнок пропал. Мы все очень испугались», — рассказал отец.

Он уточнил, что в этом районе обитают дикие обезьяны, которые иногда спускаются с горы в поисках еды.

Спустя несколько часов поисковая группа обнаружила ребёнка в лесу на дереве рядом с обрывом.

Ранее в Таиланде дикая слониха убила старосту деревни южной провинции Сураттхани, когда фермеры под его руководством пытались отогнать стадо слонов от своей плантации.

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