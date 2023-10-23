Bangkok Post: в Таиланде дикая слониха убила старосту деревни
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Об этом информирует газета Bangkok Post.
По данным издания, инцидент произошёл в воскресенье, 22 октября.
Стадо диких слонов пришло на плантацию пальм, которые выращивают для производства пальмового масла. Слоны начали поедать кроны пальмовых деревьев.
Староста деревни, который является владельцем плантации, собрал группу фермеров, и они вместе пошли на плантацию, чтобы отогнать животных в лес.
Им удалось отогнать стадо, однако одна из слоних нанесла старосте смертельные травмы.
У мужчины были сломаны и вдавлены в грудь рёбра, а также сломана бедренная кость. Он скончался по пути в больницу.
24 августа итальянское издание la Repubblica сообщило, что слон и жираф сбежали с киносъёмки, которая проходила в квартале Чинечитта на окраине Рима.