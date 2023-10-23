Bangkok Post: в Таиланде дикая слониха убила старосту деревни

В Таиланде дикая слониха убила старосту деревни южной провинции Сураттхани, когда фермеры под его руководством пытались отогнать стадо слонов от своей плантации.

Об этом информирует газета Bangkok Post.

По данным издания, инцидент произошёл в воскресенье, 22 октября.

Стадо диких слонов пришло на плантацию пальм, которые выращивают для производства пальмового масла. Слоны начали поедать кроны пальмовых деревьев.

Староста деревни, который является владельцем плантации, собрал группу фермеров, и они вместе пошли на плантацию, чтобы отогнать животных в лес.

Им удалось отогнать стадо, однако одна из слоних нанесла старосте смертельные травмы.

У мужчины были сломаны и вдавлены в грудь рёбра, а также сломана бедренная кость. Он скончался по пути в больницу.

24 августа итальянское издание la Repubblica сообщило, что слон и жираф сбежали с киносъёмки, которая проходила в квартале Чинечитта на окраине Рима.