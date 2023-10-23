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Bangkok Post: в Таиланде дикая слониха убила старосту деревни

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В Таиланде дикая слониха убила старосту деревни южной провинции Сураттхани, когда фермеры под его руководством пытались отогнать стадо слонов от своей плантации.
Bangkok Post: в Таиланде дикая слониха убила старосту деревни
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует газета Bangkok Post.

По данным издания, инцидент произошёл в воскресенье, 22 октября.

Стадо диких слонов пришло на плантацию пальм, которые выращивают для производства пальмового масла. Слоны начали поедать кроны пальмовых деревьев.

Староста деревни, который является владельцем плантации, собрал группу фермеров, и они вместе пошли на плантацию, чтобы отогнать животных в лес.

Им удалось отогнать стадо, однако одна из слоних нанесла старосте смертельные травмы.

У мужчины были сломаны и вдавлены в грудь рёбра, а также сломана бедренная кость. Он скончался по пути в больницу.

24 августа итальянское издание la Repubblica сообщило, что слон и жираф сбежали с киносъёмки, которая проходила в квартале Чинечитта на окраине Рима.

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