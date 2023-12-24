Военное крыло ХАМАС заявило о гибели 48 бойцов ЦАХАЛ за последние четыре дня

Военное крыло палестинского движения ХАМАС («Бригады аль-Кассам») за минувшие четверо суток уничтожило 48 военнослужащих и более 30 единиц военной техники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил его официальный представитель Абу Убейда.

По его словам, были полностью или частично уничтожены 35 военных машин Израиля, а также убиты 48 бойцов ЦАХАЛ. Убейда в личном Telegram-канале уточнил, что ещё десятки израильских солдат получили ранения различной степени тяжести.

«Они (бойцы военного крыла ХАМАС) выполняли 24 военные миссии, обстреливая сионистские (израильские) силы снарядами, противофортификационными и противопехотными минами и вступая с ними в прямую конфронтацию в упор», — написал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа.