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Лавров: нет нужды превращать БРИКС из объединения в организацию с секретарём

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Страны — участницы БРИКС не заинтересованы в том, чтобы превращать это объединение в настоящую организацию с секретарём. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: нет нужды превращать БРИКС из объединения в организацию с секретарём
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос, почему он не упомянул объединение среди других региональных организаций, подразумевающих равные права для всех государств, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что БРИКС — «это очевидная вещь».

«Я перечислил организации, формирующиеся на региональном уровне. БРИКС — это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретарём», — сказал он в эфире передачи «Итоги недели» на телеканале НТВ, добавив, что необходимости в этом пока нет.

Ранее глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что республика надеется расширить сотрудничество со странами — участницами БРИКС.

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