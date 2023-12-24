Лавров: нет нужды превращать БРИКС из объединения в организацию с секретарём
- РИА Новости
Отвечая на вопрос, почему он не упомянул объединение среди других региональных организаций, подразумевающих равные права для всех государств, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что БРИКС — «это очевидная вещь».
«Я перечислил организации, формирующиеся на региональном уровне. БРИКС — это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретарём», — сказал он в эфире передачи «Итоги недели» на телеканале НТВ, добавив, что необходимости в этом пока нет.
Ранее глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что республика надеется расширить сотрудничество со странами — участницами БРИКС.