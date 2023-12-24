Лавров: нет нужды превращать БРИКС из объединения в организацию с секретарём

Страны — участницы БРИКС не заинтересованы в том, чтобы превращать это объединение в настоящую организацию с секретарём. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, почему он не упомянул объединение среди других региональных организаций, подразумевающих равные права для всех государств, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что БРИКС — «это очевидная вещь».

«Я перечислил организации, формирующиеся на региональном уровне. БРИКС — это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретарём», — сказал он в эфире передачи «Итоги недели» на телеканале НТВ, добавив, что необходимости в этом пока нет.

Ранее глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что республика надеется расширить сотрудничество со странами — участницами БРИКС.