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В ЦАР заявили о надежде расширить сотрудничество со странами БРИКС

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Глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон заявил, что Центральноафриканская Республика надеется расширить сотрудничество со странами БРИКС.
В ЦАР заявили о надежде расширить сотрудничество со странами БРИКС
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Байпо-Темон, с момента последнего саммита в БРИКС прибавились страны и ЦАР хочет расширить своё сотрудничество в первую очередь с членами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в стране.

В июле российский посол в ЦАР Александр Бикантов сообщили, что в стране настроены на сотрудничество с БРИКС.

13 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча глав МИД стран — участников БРИКС пройдёт летом 2024 года в Нижнем Новгороде.

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