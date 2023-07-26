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Посол России заявил, что в ЦАР настроены на сотрудничество с БРИКС

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В ЦАР настроены на сотрудничество с БРИКС, но речи о присоединении пока не было, заявил российский посол в африканской стране Александр Бикантов.
Посол России заявил, что в ЦАР настроены на сотрудничество с БРИКС
  • РИА Новости

«Банги всячески настроен на сотрудничество с БРИКС... Недавно страну дважды посетила делегация Международного альянса стратегических инициатив БРИКС во главе с Ларисой Зеленцовой», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, это начало пути, но речь о вступлении в БРИКС пока не идёт.

Дочь экс-президента Африканского национального конгресса и борца с апартеидом Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо ранее рассказала в интервью RT, что группа БРИКС предоставит африканцам возможность двигаться к процветанию, если будет стремление к улучшению жизни стран.

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