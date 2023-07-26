Дочь экс-президента АНК Тамбо заявила о способности БРИКС принести процветание африканцам

Дочь экс-президента Африканского национального конгресса и борца с апартеидом Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо рассказала в интервью RT, что группа БРИКС предоставит африканцам возможность двигаться к процветанию, если будет стремление к улучшению жизни стран.

«Думаю, любая группа будет представлять собой хорошую возможность для любых стран при условии, что в ней стремятся к миру, процветанию, улучшению жизни своего народа и нахождению способов продуктивного взаимодействия, а не к разрушению, гегемонии или чему-либо подобному», — сказал она.

По словам Тамбо, её воспитали на принципе того, что все равны.

«Меня так воспитали. И этот принцип лежал в основе организации, которую много лет возглавлял мой отец», — отметила Тамбо.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.