МИД Ирана выразил протест России из-за заявления о спорных островах
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Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в итоговом заявлении VI сессии форума упоминался вопрос принадлежности трёх островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с иранским послом в России Каземом Джалали перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.