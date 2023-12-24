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МИД Ирана выразил протест России из-за заявления о спорных островах

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МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России и выразил ему протест из-за поддержки Москвой итогового заявления Российско-арабского форума сотрудничества по спорным островам.
МИД Ирана выразил протест России из-за заявления о спорных островах
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в итоговом заявлении VI сессии форума упоминался вопрос принадлежности трёх островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с иранским послом в России Каземом Джалали перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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