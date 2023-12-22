Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Ирана ситуацию в Газе

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с иранским послом в России Каземом Джалали перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сказано в заявлении российского МИД на сайте ведомства.

Уточняется, что со стороны России была подтверждена принципиальная позиция о недопустимости вмешательства во внутренние дела арабских государств и Ирана. Кроме того, сделан акцент на неизменном уважении их суверенитета, единства и территориальной целостности.

В МИД также сообщили, что была констатирована нацеленность России и Ирана на поддержание активного политического диалога и координацию подходов в пользу мирного урегулирования ближневосточной проблемы.

Ранее в Министерстве здравоохранения сектора Газа заявили, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории анклава достигло 20 057.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС взять недельную паузу в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников.