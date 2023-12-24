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Военный корабль США обстрелял летательный аппарат хуситов в Красном море

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Летательный аппарат йеменского движения «Ансар Аллах» подвергся обстрелу со стороны американского военного корабля в Красном море. Об этом сообщил представитель движения Мухаммед Абдель Салям.
Военный корабль США обстрелял летательный аппарат хуситов в Красном море
  • Gettyimages.ru

По его словам, один из выпущенных в сторону летательного аппарата снарядов взорвался около судна, следовавшего из российского порта.

«Во время полёта разведывательного аппарата, принадлежащего ВМС Йемена, над Красным морем американский корабль открыл огонь из нескольких орудий», — цитирует представителя движения ТАСС.

Ранее в ВМС США сообщили, что хуситы атаковали беспилотными летательными аппаратами два нефтяных танкера в Красном море.

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