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Во Франции отпустили четырёх из пяти подозреваемых в подготовке теракта

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Четверых из пяти человек, которых задержали по подозрению в подготовке террористического акта во Франции, отпустили на свободу. Информацию об этом предоставила французская радиостанция France Bleu.
Во Франции отпустили четырёх из пяти подозреваемых в подготовке теракта
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что четверо подозреваемых были выпущены на свободу после антитеррористического рейда, проводившегося в департаменте Мёрт и Мозель в пятницу, 22 декабря. Один из задержанных по-прежнему находится под стражей.

Ранее сообщалось, что пятерых человек задержали в трёх коммунах департамента Мёрт и Мозель. Их заподозрили в создании преступной террористической группы, планировавшей совершить одно или несколько преступлений на территории страны.

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