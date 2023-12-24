Во Франции отпустили четырёх из пяти подозреваемых в подготовке теракта
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В сообщении отмечается, что четверо подозреваемых были выпущены на свободу после антитеррористического рейда, проводившегося в департаменте Мёрт и Мозель в пятницу, 22 декабря. Один из задержанных по-прежнему находится под стражей.
Ранее сообщалось, что пятерых человек задержали в трёх коммунах департамента Мёрт и Мозель. Их заподозрили в создании преступной террористической группы, планировавшей совершить одно или несколько преступлений на территории страны.