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Во Франции полиция задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта

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Сотрудники правоохранительных органов задержали на востоке Франции пять человек, которых подозревают в подготовке теракта.
Во Франции полиция задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта
  • AP
  • © Jakub Porzycki / NurPhoto

Об этом пишет газета L'Est Républicain со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

Отмечается, что подозреваемых задержали в трёх коммунах департамента Мёрт и Мозель.

По данным газеты, их подозревают в создании преступной террористической группы, целью которой является подготовка одного или нескольких преступлений.

Ранее еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон предупредила о риске терактов в странах Европы в новогодние праздники на фоне ближневосточного конфликта.

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