Во Франции полиция задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов задержали на востоке Франции пять человек, которых подозревают в подготовке теракта.

Об этом пишет газета L'Est Républicain со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

Отмечается, что подозреваемых задержали в трёх коммунах департамента Мёрт и Мозель.

По данным газеты, их подозревают в создании преступной террористической группы, целью которой является подготовка одного или нескольких преступлений.

Ранее еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон предупредила о риске терактов в странах Европы в новогодние праздники на фоне ближневосточного конфликта.



