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В Еврокомиссии предупредили о риске терактов в Европе в новогодние праздники

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Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон предупредила о риске терактов в странах Европы в новогодние праздники на фоне ближневосточного конфликта.
В Еврокомиссии предупредили о риске терактов в Европе в новогодние праздники
  • AP
  • © Michael Probst

«Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников», — цитирует её РИА Новости.

По словам Йоханссон, именно вопрос предотвращения угрозы терактов станет одной из тем Совета глав МВД Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.

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