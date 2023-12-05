В Еврокомиссии предупредили о риске терактов в Европе в новогодние праздники
- AP
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«Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников», — цитирует её РИА Новости.
По словам Йоханссон, именно вопрос предотвращения угрозы терактов станет одной из тем Совета глав МВД Евросоюза.
Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб человек.
Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.