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Более 160 палестинцев погибли за 24 часа в секторе Газа из-за ударов Израиля

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Свыше 160 палестинцев погибли в результате ударов Израиля за 24 часа в секторе Газа.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на Минздрав Палестины в секторе Газа.

«Министерство здравоохранения Газы сообщает, что за последние 24 часа из-за израильских ударов погибли 166 палестинцев, 384 получили ранения», — сказано в материале.

Ранее в Минздраве сектора Газа сообщили, что количество жителей анклава, погибших с 7 октября из-за ударов Израиля, превысило 20,4 тыс.

Израильская армия заявляла об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки.

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