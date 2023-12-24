РИА Новости: учёные выяснили, где находится царство Пунт

Учёные благодаря сведениям о бабуинах выяснили, где находится царство Пунт.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в материале, в XIX веке в Европе начались споры, где следует искать царство Пунт.

Так, некоторые люди считали, что оно было дальней окраиной Египетского царства, а другие — одной из прилегающих к нему территорий.

Отмечается, что в пользу второй версии в начале XXI столетия появились доказательства. Так, в 2011 году археологи из Италии, Соединённых Штатов и Египта провели раскопки в высохшей лагуне Мерса Гавасис недалеко от Хургады и нашли остатки древней гавани.

При этом в материале сказано, что подсказку учёные нашли в «Сказке о потерпевшем кораблекрушение». В ней было сказано о «диковинных животных», в том числе обезьянах. По сведениям из других документов стало понятно, что речь идёт о бабуинах.

В 2015 году исследовательская группа из Египетского музея и Университета Калифорнии отобрала ДНК десяти забальзамированных бабуинов, датированных XVI—X столетиями до н. э. Результаты анализа показали, что их родина — Африканский Рог — современные Сомали, Джибути, Эритрея и Эфиопия.

Уточняется, что Эфиопия и Эритрея больше других стран претендуют на звание наследниц Пунта, так как там в начале нашей эры было Аксумское царство, но оно было не первой цивилизацией.

Таким образом, стало известно, что Аксум возник на обломках более ранней культуры и один из её центров — древний порт Адулис. Вероятно, что именно туда приплыло посольство Хатшепсут.

В ноябре стало известно, что во время проведения раскопок под нежилым зданием в Москве обнаружили более десяти человеческих скелетов, говорится в сообщении столичной прокуратуры.

9 декабря агентство «Синьхуа» сообщило, что в восточной провинции Чжэцзян КНР обнаружили древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5,3—5,5 тыс. лет.