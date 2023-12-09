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«Синьхуа»: на востоке Китая нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет

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В восточной провинции Чжэцзян КНР обнаружили древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300—5500 лет.

Об этом пишет «Синьхуа».

Как сообщает агентство, открытие было сделано в одном из посёлков города Юйяо, который находится в центральной зоне неолитической культуры Хэмуду. Так, по предварительным оценкам экспертов, находка принадлежит к позднему периоду этой культуры.

Отмечается, что во время раскопок, проведённых на участке земли площадью 1 тыс. кв. м, археологи обнаружили три обочины, девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа и тропу, которая, по всей видимости, соединяла рисовое поле с поселением.

В октябре археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области обнаружили редкий образец оружия Смутного времени — конца XVI — начала XVII века.

24 ноября стало известно, что международная коллаборация учёных и исследователей проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, природу которого пока невозможно определить.

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